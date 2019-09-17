كشف الجهاز، الثلاثاء، ان 1579 زلزال وهزة ارضية شهدها العراق خلال سنة 2018، مبينة ان ديالى شهدت العدد الاكبر من هذه الهزات.
وقال الجهاز في احصائية له اطلعت عليه الخليج 365 ان "اجمالي الزلزال والهزات الارضية التي تعرض لها العراق والقريبة من الحدود خلال سنة 2018 بلغت 1597 زلزال وهزة ارضية".
واضاف ان "العدد الاكبر منها في محافظة ديالى حيث بلغ 246 زلزال وهزة ارضية، في حين اقل عدد ظهر في محافظة دهوك وبواقع 2 زلزال وهزة ارضية، في حين لم تشهد ثمانية محافظات اي زلزال او هزة ارضية".
وتشهد البلاد خلال السنوات الماضية عدد من الهزات الارضية نتيجة تاثرها بالزلازل التي تحدث في ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للاحصاء يكشف عن عدد الزلازل والهزات الارضية التي شهدها العراق بـ2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.