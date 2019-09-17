نتنياهو يتوقع نتائج متقاربة مع منافسه جانتس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفارق بينه وبين منافسه زعيم حزب"أزرق أبيض" بيني جانتس "ضيق للغاية".

أقوال نتنياهو جاءت خلال إدلائه بصوته في انتخابات الكنيست التي يواجه فيها معركة من أجل البقاء السياسي، في سباق نيابي يشهد منافسة شرسة، قد تنهي هيمنته المستمرة على الساحة السياسية منذ عشر سنوات.

وأضاف نتنياهو "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، قال أمس إن هذه هي انتخابات متقاربة وأستطيع أن أؤكد لكم هذا الصباح أنها متقاربة للغاية. أدعو جميع المواطنين إلى الذهاب لمراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم".

Advertisements





وكانت نتائج استطلاعات الرأي العام رجحت في الأسابيع الأخيرة حصول "الليكود" برئاسة نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة جانتس على عدد متساو أو قريب من المقاعد في الكنيست الإسرائيلي.

وقد بدأ الناخبون في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست، التي يسعى من خلالها نتنياهو الظفر بالحكومة بعد نكسة أبريل التي فشل خلالها في تشكيل ائتلاف حكومي.

وبإعلان النتائج الأولية للانتخابات، مساء اليوم، سيتضح ما إذا كان نتنياهو سيبقى في الحكم أو تأتي قيادة جديدة.