انتخابات إسرائيل.. "العين الإخبارية" ترسم مسار تشكيل الحكومة

مع انطلاق انتخابات الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ترسم العين الإخبارية، مسار تشكيل الحكومة التي تشهد معركة حامية الوطيس بين اليمين والوسط للظفر بها.

وتعتبر انتخابات اليوم هي الثانية التي تجري في إسرائيل هذا العام، بعد السباق الذي جرى في التاسع من أبريل/نيسان الماضي، وأفضى إلى فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة.



ويتوجب على قائد الحزب المشكل للحكومة الحصول على تأييد أغلبية 61 من أعضاء الكنيست كي يصبح رئيسا للوزراء، ولكن طوال تاريخ إسرائيل ، لم يحصل أي حزب لوحده على أكثر من 61 مقعدا، وبالتالي تم تشكيل جميع الحكومات السابقة من خلال تحالف عدة أحزاب.





وتجري انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، ما لم تحدث إحدى الحالات التالية:

إذا أقر الكنيست قانون حل نفسه.

إذا لم يُقر الكنيست الميزانية العامة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.

إذا طلب رئيس الوزراء من الكنيست حل نفسه.

إذا ما تم التصويت بحجب الثقة عن الحكومة ولم تتشكل أخرى جديدة.

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كما يمكن للكنيست أيضًا أن يقرر ، بأغلبية خاصة من 80 صوتًا ، تمديد فترة ولايته لأكثر من أربع سنوات إذا كانت هناك ظروف خاصة، حيث حدث هذا مرة واحدة، عام 1973 ، عندما تأخرت انتخابات الكنيست الثامنة لمدة شهرين بسبب حرب أكتوبر/تشرين الأول.

ويوم الانتخابات هو يوم عطلة رسمية لتمكين جميع الناخبين المحتملين من المشاركة، وتتولى وسائل النقل العام، النقل المجاني للناخبين إلى مراكز الاقتراع.





ساعة الحسم

وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، يقوم الرئيس الإسرائيلي، بالتشاور مع ممثلي الأحزاب المنتخبة للكنيست، بتكليف عضو كنيست بمهمة تشكيل الحكومة.

وعادة ما يكون عضو الكنيست المكلف هو زعيم الحزب الذي يتمتع بأكبر تمثيل للكنيست أو رئيس الحزب الذي يقود ائتلافًا يضم أكثر من 60 عضوًا.

ولدى عضو الكنيست الذي تم تكليفه بالمهمة فترة 28 يومًا لتشكيل الحكومة. يجوز للرئيس تمديد المدة لفترة إضافية لا تتجاوز 14 يومًا.

و نظرًا لأن الحكومة تتطلب ثقة الكنيست، يجب أن يكون لدى المكلف ائتلاف داعم يتكون من 61 عضوًا على الأقل من 120 نائبا في الكنيست.

في حال تعذر تشكيل الحكومة

وإذا مرت فترة التكليف، حتى 42 يومًا، ولم ينجح عضو الكنيست المعين في تشكيل حكومة، فيحق للرئيس الإسرائيلي تكليف عضو آخر بمهمة تشكيل الحكومة في غضون فترة 28 يومًا دون إمكانية تمديدها.

وإذا لم يتم تشكيل حكومة، فإن لدى الغالبية المطلقة من أعضاء الكنيست (61 عضوا) خيار تقديم طلب كتابي إلى الرئيس الإسرائيلي تطلب منه إسناد المهمة إلى عضو آخر، ولكن هذه سابقة لم تحدث حتى الآن.

وعند تشكيل الحكومة، يعرضها رئيس الوزراء المكلف على الكنيست في غضون 45 يومًا من نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

ويتم تنصيب الحكومة في حال حصولها على ثقة أغلبية 61 عضوًا في الكنيست، ثم يتولى الوزراء الجدد مناصبهم.