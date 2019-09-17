الان تتابع خامنئي: لن تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: رفض مرشد ايران علي خامنئي الثلاثاء احتمال إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في وقت أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني رغم تهديداته لطهران. وصرّح خامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي “هناك إجماع لدى كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أنه لن تُجرى أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان”.

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