اختطاف_حنان_المقبل يتصدر تويتر ولا أخبار رسمية حول حقيقة اختطافها

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أشعل هاشتاق اختطاف حنان المقبل اليوم صدى كبير على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتداول نشطاء تويتر هاشتاق #اختطاف_حنان_المقبل، إلا أنه خلال البحث عن هذه الحادثة لم يتبين حقيقة اختطاف الفتاة السعودية حنان المقبل بعد.



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وأكدت مصادر أن حنان المقبل قد تم اختطافها ليلة أمس الإثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري في ظروف غامضة، وتبلغ حنان 15 عانا واختطفت بعد الخروج من منزلها فجراً.

تعتبر حنان المقبل إحدى الناشطات على مواقع السوشيال ميديا وهي سعودية الجنسية، حيث تبرز نشاطات حنان المقبل في مجال الخلطات الصحية للبشرة وخلطات تخسيس الوزن، والعديد من الأمور النسائية.

الجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة تم تداول العديد من الهاشتاقات على موقع تويتر عن وفاة واختطاف العديد من ناشطات السوشيال ميديا مثل امل وليد وغيرها، وتم اكتشاف ان هذه الأخبار هي مجرد اخبار عارية عن الصحة وكاذبة من أجل الشهرة لا غيّر.