مُحلل سياسي يكشف الحيلة الإيرانية بشأن الهجوم على "أرامكو" السعودية

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الرياض طهران - الخليج 365

كشف محلل سياسي بحريني، الحيلة الإيرانية بشأن الهجوم على شركة أرامكو السعودية.



وشكك المحلل السياسي البحريني محمد مبارك جمعة مسؤولية الحوثيين في الهجوم الإرهابي الأخير على الوحدات النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، موضحاً أنه «لم يكن سوى تمثيلية إيرانية من أجل التغطية على الموقع الحقيقي الذي انطلقت منه تلك الهجمات باتجاه السعودية».

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وأكد مبارك لفي تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - " أنه ومع انكشاف الحيلة الإيرانية بالهجوم من الشمال، والتمويه عبر الجنوب، لم يجد النظام الإيراني مفراً من النفي، والتكذيب، والإنكار، مع علمه بأن الجميع يرى آثار بصماته واضحة في ما حدث، وكذلك فعلت الحكومة العراقية التي أشار إليها بعض وسائل الإعلام الأمريكية، بوصف الهجوم بأنه انطلق من أراضيها.

وتابع «من الأهمية أن نراقب جيداً، ونمعن النظر حولنا، لنرى من الذي غضب حقاً بوقوع هذا الهجوم الإرهابي، ومن الذي فرح وهلل به في المقابل، معادلة بسيطة نوثق خلالها سجلاً واضحاً بأسماء جميع أعدائنا».