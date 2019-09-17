مقتل عسكري أمريكي في أفغانستان

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قُتل عسكري أمريكي في أفغانستان، الإثنين، بحسب ما أعلنت مهمة حلف شمال الأطلسي هناك، في أحدث خسارة بشرية تتكبدّها الولايات المتحدة بعد انهيار المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان.
وأكد بيان لمهمة "الدعم الحازم" أن "عسكريا أمريكيا قتل أثناء أداء مهامه في أفغانستان".
وبذلك يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام إلى 17 على الأقل، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإنهاء أطول حروبها.
ولم يقدم حلف شمال الأطلسي أي معلومات إضافية تتعلق بظروف العملية التي أودت بحياة الجندي.
وقبل نحو أسبوع، قرر الرئيس دونالد ترامب فجأة وقف المحادثات مع حركة طالبان التي كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لانسحاب أمريكي من أفغانستان بعد 18 عاما على انخراطها في النزاع المسلح هناك.
وقال ترامب إن المحادثات بالنسبة إليه باتت "بحكم الميتة".
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