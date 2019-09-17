شكرا لقرائتكم خبر عن «قرقاش» تبرير الهجوم الإرهابي على «أرامكو» مرفوض تماماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رويترز) قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الهجمات على

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الهجمات على السعودية تمثل تصعيدا خطيرا، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المملكة. وذكر قرقاش في تغريدة له اليوم (الثلاثاء) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن تبرير الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت «أرامكو» من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماماً، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها. وكانت المملكة العربية السعودية، قد تعرضت (السبت) الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة «أرامكو» العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة. وأعلن وزير الطاقة السعودي حينها أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يومياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قرقاش» تبرير الهجوم الإرهابي على «أرامكو» مرفوض تماماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.