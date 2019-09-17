شكرا لقرائتكم سوريا.. طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية في البوكمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن طائرات مجهولة شنت ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في ريف البوكمال، عند الحدود السورية العراقية.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه في سبتمبر، بعد ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالية في البوكمال.

كما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق بأن ميليشيات مدعومة من إيران، تعرضت لضربات جوية، ليل الاثنين، على الحدود بين العراق وسوريا.

سماع انفجارات من الجهة العراقية

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" بأن قائم مقام معبر القائم الملاصق للحدود العراقية - السورية أكد سماع انفجارات في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً (بالتوقيت المحلي)، دون أن تعرف طبيعة تلك الانفجارات.

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وكان مصدر أمني في حكومة الأنبار المحلية، أكد في وقت سابق، الثلاثاء، وقوع انفجارات عنيفة هزت منطقة البوكمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق غربي الأنبار، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عراقية محلية. وأضاف أن القوات الأمنية شددت إجراءاتها الاحترازية على طول الشريط الحدودي مع سوريا تحسبا لأي طارئ.

يذكر أنه في التاسع من سبتمبر استهدفت مقار تابعة لميليشيات للحشد في منطقة البوكمال، ومن بينها مقار ميليشيات حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي. وأوضح المرصد في حينه أن الانفجارات وقعت جراء قصف طائرات يرجح أنها إسرائيلية.

في حين نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن إحدى جماعات المعارضة السورية قولها، إن الغارات أصابت مستودع أسلحة لقوات الحشد.

يشار إلى أن إيران تنشر في البوكمال ميليشيات "حزب الله" اللبناني، و"حزب الله" العراقي، و"النجباء"، و"فاطميون"، و"زينبيون"، ويقودها جميعا الحرس الثوري الإيراني، بحسب عدة تقارير.

وعززت الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر المنصرمة من وجودها على الحدود العراقية السورية، وبشكل خاص في مدينة البوكمال.