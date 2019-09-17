الموجز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مسرب للمقاول الهارب محمد علي أرسله إلى بناته.
وتطاول محمد علي في التسجيل الصوتي على والده مهدداً إياه بـ "بضربه بالحذاء حال عودته".
وقال المقاول الهارب في التسجيل: "أنا بحب وأحترم أبويا ولكن لما يقف في وشي ضد الحق يبقي أنا مع محمد علي.. عاملي راجل، عمال بس يقولي بحبك يابني وأنا أحط نفسي في النار علشان.. يلا يلا بابا بردو، جدو بيخاف، علشان بقى ميقولش بيحميني ولا غيره.. وعلشان لما أرجع وأديله بالجزمة يبقى حقنا".
ويواصل محمد علي الهجوم على أسرته، بعدما قام شقيقه بالكشف عن اتهام والدته، هناء شريف عواد، لمحمد في 2017 بالاستيلاء على ميراثها وميراث يتامى شقيقه الأكبر إبراهيم، حيث حررت محضرًا ضده في قسم العجوزة، موضحاً أن الامر ليس فقط بشأن سرقة أموال يتامى شقيقه المتوفي، ولكن أيضًا لأنه استغل حالتها النفسية السيئة وجعلها توقع على أوراق جردتها تمامًا من نصيبها في تركة نجلها المتوفي.
ومؤخراً تم تداول تسجيل صوتي لأم فتيات المقاول الهارب محمد علي طالبت فيه بأن يتصل بنجلتهما رحيمة وهي الكبرى، ويأمرها بألا تخرج من المنزل حتى موعد الامتحانات، لأنها منذ فترة طويلة وهي تقوم بسلوكيات مريبة قد تؤدي إلى هلاكها وهي في سن صغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل صوتي لمحمد علي يهدد فيه والده: «هديله بالجزمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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