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تعميم صورة المفقودة ليليان جعجع التي غادرت منزلها في النبعة ولم تعد

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عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة ليليان نجيب جعجع (مواليد عام 1965، لبنانية) التي فُقِدت بتاريخ 16/9/2019، غادرت منزلها في محلة النبعة إلى جهة مجهولة ولم تَعُد حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جسر بيروت على الرقم 485420/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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