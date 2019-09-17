النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين الوزاني ووادي العسل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشّطت الطريق العسكري المحازي للسياج الحدودي ما بين ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا بالغجر والعباسية وكان عناصر الدورية يتوقفون عند البوابات الحدودية المثبتة عند السياج لتفقد اجهزة المراقبة".

وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من ​الجيش اللبناني​ و​اليونيفيل​"، لمراقبة الوضع".