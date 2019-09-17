النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين الوزاني ووادي العسل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشّطت الطريق العسكري المحازي للسياج الحدودي ما بين الوزاني ووادي العسل مرورا بالغجر والعباسية وكان عناصر الدورية يتوقفون عند البوابات الحدودية المثبتة عند السياج لتفقد اجهزة المراقبة".
وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من الجيش اللبناني واليونيفيل"، لمراقبة الوضع".
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