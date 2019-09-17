أسود:جميع الملاحقات تسقط بمرور الزمن وهذا لا يغيره وصف الجرم أو بشاعته

ذكّر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تعليق على موضوع العمالة بأن "جميع الملاحقات تسقط بمرور الزمن و هذا لا يغيره وصف الجرم أو بشاعته".

وأضاف "لقد سبق وتمت المصادقة على اقتراح قانون للعفو واتبع بمواقف علنية سياسية من الاحزاب كافة في ​مجلس النواب​ وعلنا".