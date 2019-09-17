أسود:جميع الملاحقات تسقط بمرور الزمن وهذا لا يغيره وصف الجرم أو بشاعته

ذكّر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود في تعليق على موضوع العمالة بأن "جميع الملاحقات تسقط بمرور الزمن و هذا لا يغيره وصف الجرم أو بشاعته".
وأضاف "لقد سبق وتمت المصادقة على اقتراح قانون للعفو واتبع بمواقف علنية سياسية من الاحزاب كافة في مجلس النواب وعلنا".
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