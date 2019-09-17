لفتت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "يتم تداول صورة عبر تطبيق ​واتساب​ حول شخصين يتبعون لجمعية الصم والبكم يتوجهون الى البيوت بهدف السرقة والاعتداء على الاطفال"، مؤكدة ان "الخبر غير دقيق وعار عن ​الصحة​ ولم يحصل في ​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن:لا صحة لدخول شخصين يتبعان لجمعية الصم والبكم للمنازل بهدف السرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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