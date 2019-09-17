مشيك: الى متى الخضوع والسكوت أمام من يسرق حقنا في المواطنة

دعا رئيس ومؤسس جمعية العيش والتكافل ​الشيخ حسين مشيك​ أركان ​الطائفة الشيعية​ والنواب والوزراء إلى "تحمّل مسؤوليتهم الشرعية والوطنية والأخلاقية أمام أبناء طائفتهم وعائلاتهم الذين لا يجدون قوت يومهم لإطعام عائلاتهم وأطفالهم". وفي بيان له سأل مشيك :"الى متى الخضوع والسكوت أمام من سرق ويسرق حقنا في المواطنة، وإلى متى نرضى بالتهميش من قبل من يعتبر نفسه يحمل لواء نصرة المحرومين والمستضعفين والجهاد"، مضيفا:"كلنا شاهدنا قادة الأحزاب والحركات وجميع من تصدى لمقعد نيابي وشعرنا بأن جهوزيتهم واستنفارهم وطرقهم بيوت أبناء الطائفة بيتاً بيتاً ليستجلبوا صوتاً من هنا وآخر من هناك ليكسبوا جميع المقاعد النيابية وكلهم تحت شعار خدمة الوطن والمواطن وأمّا الحقيقة المرة هي أن كل حزب وكل حركة وكل نائب ووزير يغني على ليلاه ويجمع ثروة ويبني قصورا له ولأبنائه وحاشيته باسم الشعب".



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