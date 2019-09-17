نتانياهو يدعو الإسرائيليين إلى التصويت بكثافة

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الإسرائيليين إلى التصويت بكثافة في ​الانتخابات​ العامة التي تجري اليوم، متوقعا نتائج متقاربة.

وعند السابعة صباحا فتحت صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الإسرائيلية أمام 6,4 مليون ناخب، وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساء في معظم المناطق.

وستصدر النتائج الأولية التي تعتمد على استطلاعات الخروج بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، بينما تعلن النتائج الرسمية الأربعاء.