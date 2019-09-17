ف.تايمز: المرشحان الأوفر حظا في الانتخابات التونسية من خارج الأحزاب الرئيسية

لفتت صحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "المرشحان الأوفر حظا في الانتخابات التونسية من خارج الأحزاب الرئيسية"، إلى انه "يبدو أن شخصين من خارج دائرة ​الضوء​ السياسي، أحدهما مرشح مستقل غير معروف والآخر قطب من أقطاب صناعة الإعلام يقضي عقوبى بالسجن، أصبحا الأوفر حظا في ​الانتخابات الرئاسية​ التونسية، حسبما أشارت استطلاعات للرأي بعد انتهاء الاقتراع".

وأوضحت ان "قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، لا يتبع أي حزب ولم تكن له حملة انتخابية ذات شأن، ويبدو أنه المرشح الأوفر حظا بين المرشحين جميعا. بينما يأتي في المرتبة الثانية نبيل قروي، قطب صناعة الإعلام". وأضافت انه " في حال تأكد هذه النتائج فإنها تمثل مؤشرا على إحباط الشعب إزاء الساسة المعروفين وأحزابهم، حيث يعتقد الكثير من التونسيين أن الساسة اخفقوا بصورة كبيرة في التصدي للتدهور الاقتصادي وتراجع المستويات المعيشية و​الفساد​ المتفشي".