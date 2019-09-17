أعلنت ​وزارة التربية​ والتعليم أن "ادارات ​المدارس​ والثانويات الرسمية مستمرة بتسيجل التلامذة الوافدين اليها وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع فيه 10-10-2019"، مشيرة الى ان "التدريس في صفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية يبدأ بتاريخ 23-9-2019".

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كانت هذه تفاصيل خبر تمديد فترة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية للعام 2019 - 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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