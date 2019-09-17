خامنئي: تكرار طرح التفاوض من قبل الاميركيين خدعة لفرض مطالبهم

أعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية، السيد علي خامنئي، ان "تكرار طرح التفاوض من قبل الاميركيين، خدعة لفرض مطالبهم،" مؤكدا ان "​سياسة​ الضغوط القصوى الاميركية على ​إيران​، ستفشل".

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