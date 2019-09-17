سنودن يطلب من ماكرون اللجوء في فرنسا

وأكد سنودن، الذي يعيش الآن في روسيا لتجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، في مقابلة بثتها إذاعة إنتر الفرنسية، الاثنين، أن "حماية المبلغين عن المخالفات ليس عملاً عدائيًا."
وقال إنه يشعر بأنه يحق له الحصول على الحماية في فرنسا.
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وتقدم سنودن دون جدوى بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا عام 2013 خلال عهد سلف ماكرون، فرانسوا هولاند، كما طلب اللجوء في عدة بلدان أخرى.
وستصدر مذكرات سنودن، التي تحكي قصة حياته لأول مرة، الثلاثاء، في حوالي 20 دولة من بينها فرنسا، فيما لم ترد الرئاسة الفرنسية على هذا الطلب.
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