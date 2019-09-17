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سنودن يطلب من ماكرون اللجوء في فرنسا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إدوارد سنودن دعا إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي، والذي سرب وثائق سرية لبرامج مراقبة حكومية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنحه حق اللجوء.

وأكد سنودن، الذي يعيش الآن في روسيا لتجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، في مقابلة بثتها إذاعة إنتر الفرنسية، الاثنين، أن "حماية المبلغين عن المخالفات ليس عملاً عدائيًا."

وقال إنه يشعر بأنه يحق له الحصول على الحماية في فرنسا.

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وتقدم سنودن دون جدوى بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا عام 2013 خلال عهد سلف ماكرون، فرانسوا هولاند، كما طلب اللجوء في عدة بلدان أخرى.

وستصدر مذكرات سنودن، التي تحكي قصة حياته لأول مرة، الثلاثاء، في حوالي 20 دولة من بينها فرنسا، فيما لم ترد الرئاسة الفرنسية على هذا الطلب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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