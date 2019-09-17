اخبار العالم

روسيا تستعد لتجربة تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

تستعد وزارة العمل الروسية لمناقشة تجربة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام، حيث ستعتمد في ذلك على تجربة النظام الجديد على عدد من المؤسسات والدوائر للتحقق من قيمة المشروع الإنتاجية.

صرح نائب رئيس وزارة التنمية الاقتصادية، بيوتر زاسيلسكي، بأن وزارة العمل ستقوم بتجربة النظام الجديد على عدد من المؤسسات والدوائر للتحقق من تأثيره على الطاقة الإنتاجية.

وستشمل قائمة الشركات التي سيتم تجريب نظام العمل فيها مؤسسات وشركات تعمل في مجالات الزراعة والصناعة والتقنية العلمية.

أضاف زاسيلسكي: «مهمة النظام الجديد هو جعل وقت العمل مفيد وأكثر إنتاجية، حيث أن 30 إلى 40 في المئة من وقت العمل لا يقوم فيه العمال بأداء أي شيء».

وتابع قائلا، بأنه في الوقت الحالي لا يوجد معايير محددة للانتقال إلى برنامج العمل الجديد، وسيتم التحقق من فائدته عن تجربته على عدد أكبر من الشركات والدوائر، لأن تجربته ضمن شركة واحدة لا يمكن أن تقدم نتائج وافية وأكيدة.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف قد تحدث في يونيو، عن إمكانية تقليص عدد أيام العمل لتصبح 4 بدلا من 5 ومنح يوم عطلة إضافية، في الوقت الذي أيد فيه اتحاد النقابات العمالية المستقلة هذه الفكرة، مرسلا خطابا إلى وزارة العمل لدراسة هذا المشروع.

وتضمن الخطاب زيادة عدد ساعات العمل اليومية لتصل للعدد المحدد أسبوعيا، المحددة بـ40 ساعة عمل مع المحافظة على الرواتب والأجور نفسها.

شاهد أيضًا

من هي هاجر الريسوني التي تحاكم في قضية "إجهاض" بالمغرب؟

فيديو من BBC Arabic

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • قط بسبعة أرواح

    قط بسبعة أرواح

    نفوق القط "غارلك" صاحبه رجل الأعمال الصيني هوانغ يو، لكن هوانغ فكر لماذا لا يقوم باستنساخ القط؟

    شعار بي بي سي بي بي سي
  • عندما تصبح التشوهات الجسدية أعمالا فنية

    عندما تصبح التشوهات الجسدية أعمالا فنية

    وليد شاه مصوّر شاب انطلق من معاناة جسدية شخصية لإطلاق حملة توعوية بالإمارات عن السلامة الجسدية والنفسية التي قد يعاني منها كل شخص.

    شعار بي بي سي بي بي سي
  • إصابة 17 شخصًا في مهرجان بوذي بسريلانكا

    إصابة 17 شخصًا في مهرجان بوذي بسريلانكا

    Advertisements

    فيل يدهس المشاركين في مهرجان بوذي بمدينة كولومبو

    شعار بي بي سي بي بي سي

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

من هي هاجر الريسوني التي تحاكم في قضية "إجهاض" بالمغرب؟

بي بي سي

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تستعد لتجربة تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا