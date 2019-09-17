كانت في شرفة المنزل.. إصابة طالبة برش خرطوش أثناء مرور زفة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيبت طالبة برش خرطوش في الوجه والرأس، اليوم الثلاثاء، حيث كانت تقف في شرفة منزلها، أثناء مرور "زفة" عروس، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتلقى العميد محمد سامي، مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "ندى. ر" 15 سنة، طالبة، وتقيم بندر أخميم مصابة برش خرطوش في الوجه والرأس.

وقال والدها إنه أثناء مرور موكب عرس أمام منزله قام أحد الأشخاص "لا يعلمه" بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحيازته، ابتهاجًا بالعرس، ما أدى لحدوث إصابة ابنته حال توقفها في شرفة المنزل.

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وتوصلت تحريات المقدم طارق أبو سديرة، رئيس وحدة مباحث مركز أخميم إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "رامي. ع" 27 سنة، مندوب مبيعات ويقيم بندر أخميم.

وضبط المتهم والسلاح المستخدم "بندقية خرطوش عيار 12" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.