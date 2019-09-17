وزيران و3 محافظين يبحثون مواجهة "السحابة السوداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزيرة البيئة، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور ممثل عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

واستعرضت جهود وزارت التنمية المحلية والبيئة والزراعة والمحافظات، خلال الاجتماع، لمواجهة مشكلة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وعوادم المركبات، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية وحرق المخلفات المتواجدة على الترع والمصارف، بالإضافة إلى حرق القمامة فى المقالب العشوائية فى المحافظات.

وشهد الاجتماع عرض تقرير لجهود وزارة البيئة التنسيقية خلال الفترة من أول سبتمبر الجاري، وحتى منتصف الشهر، فيما يخص منظومة رصد جودة الهواء بالمحافظات وتجميع قش الأرز وفحص عوادم السيارات والحرق المكشوف للمخلفات البلدية بالتعاون مع كل الوزرات والمحليات، وتم أيضًا خلال اللقاء الإشارة إلى وجود 20 محطة بالقاهرة الكبري والدلتا لرصد جودة الهواء، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لـ58 مدخنة ومنظومة الإنذار المبكر والتابعين لوزاره البيئة.

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وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية تضافر وتوحيد جهود كافة الوزارات المعنية والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة مع موسم حصاد قش الأرز خاصة فى المحافظات التي يوجد فيها مساحات كبيرة من زراعات الأرز.

وشدد الوزير على ضرورة قيام المحافظات بزيادة معدلات رفع المخلفات من المقالب العشوائية، وتكثيف عمل الجميعات لرفع القمامة والمخلفات على الترع والمصارف لمنع إلقاء المواطنين قمامة عليها واشعال النيران فيها ومنع حدوث أي اشتعالات بها من المواطنين.

وأشار الوزير، إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة عبر قياداتى الوزارتين وغرف العمليات لمتابعة تلك المشكلة بالتنسيق مع المحافظات.

وشددت وزيرة البيئة، على أنه تم الاتفاق على تولي وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات بشأن الاشتعالات في المقالب والتراكمات التاريخية والسيطرة عليها فيما تقوم وزارة الزراعة بالعمل على زيادة الموارد البشرية لجمع المخلفات الزراعية والسيطرة عليها وعدم حرقها وذلك من خلال تنسيق وتعاون كل من الوزارتين مع وزارة البيئة من خلال غرفة عملياتها المركزية التي تقوم بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية حيث اكد وزير التنمية المحلية عرض هذا الملف خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين لأهميته وللتنسيق بشأن الخطوات التنفيذية على الأرض لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.