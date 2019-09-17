مصرع طالب وإصابة 7 في انقلاب سيارة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، وأصيب 7 أخرين، اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح متفرقة في الجسم، إثر انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي الشرقي، دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي، بنجع العريان دائرة المركز وسقوط متوفى ومصابين.

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وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة أجرة قنا قيادة "أبوبكر. ا" 36 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز قنا اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار إطار السيارة الخلفي الأيسر، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع "محمد ن." 17 سنة، طالب، وإصابة قائد السيارة "علي أ." 57 سنة، عامل، و"محمود ث." 20 سنة، عامل، و"داليا ن." 19 سنة، طالبة، و"محمد خ." 31 سنة، عامل، و"منصور أ." 30 سنة، عامل، و"أشرف م." 30 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون دائرة مركز قنا، بكسور وجروح متفرقة في الجسم.

ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.