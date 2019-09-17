رئيس الوزراء العراقي يزور الصين الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

صرح سفير الصين في العراق "تشانج تاو" أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى بكين على راس وفد حكومي كبير في زيارة رسمية للصين.

وقال تاو لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء إن "زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة تعد الــزيــارة الأهــم من بين الزيارات التي قام بها المسؤولون العراقـيون إلى الصين حيث إن أهم وأبرز محطات الزيارة هو الاتفاقيات الاقتصادية والـتكنولوجية والأمنية والثقافية التي سيوقعها الجانبان".

وأضاف أن أهم الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها هي "الاتفاقية الإطارية مع شركة سانشو الصينية وهــو الاتــفــاق الــذي سيوفر أكثر مــن 10 مليارات دولار لعمليات إعـادة الإعمـار في العـراق ومتابعة مساهمة الصين في حل أزمة الكهرباء عبر إنشاء 4 محطات ضخمة للطاقة الكهربائية في بغـداد والمحافظـات".

وأوضح الدبلوماسي الصيني أن: "الاتفاقيات التي سيوقعها رئيس الـــوزراء ستشمل كذلك إنشاء مكتبة إلكترونية بجامعة بغداد وتدريب الكوادر العراقية على يد خبراء شركة هواوي الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات واتفاقيات في بناء المجمعات السكنية والمستشفيات وإصـــلاح التربة والزراعة وتحقيق تعاون وتنسيق أمني بين البلدين".