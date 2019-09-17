صور مسربة تكشف تصميم هاتف هواوي الجديد "Mate 30"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

سرب المدون التقني "إيفان بلاس" عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورًا لهاتف شركة هواوي الصينية الجديد "ميت 30".

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، قام بلاس بتسريب صور لأربعة نسخ للهاتف الجديد، منها "ميت 30" و"ميت 30 برو" و"ميت 30 لايت"، ونسخة تحمل تصميم سيارات "بورش"، وخلفية مغطاة بالجلد.

وتشير الصور إلى أن الهاتف سوف يكون مزودًا بدرجة عالية في الجزء العلوي من الجهاز وشاشة منحنية حول الجانبين الأيمن والأيسر للهاتف، كما يمكنك رؤية علامة "لايكا" بجانب أربعة أجهزة استشعار، والتي تم تضمينها في انقطاع الكاميرا الدائرية.

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وسيكون "هواوي ميت 30 برو" بحيز عريض بأعلى شاشته، والتي ستكون ممتدة إلى جانبيه الأيمن والأيسر، عكس هاتف "ميت 30" الذي يمتلك حيزًا أصغر.

ويحمل "ميت 30 لايت تصميم مختلف، بوجود كاميرا ثقب في المقدمة، ومجموعة من الكاميرات المربعة في الخلف، ومستشعر بصمة مثبت في الخلفية.

ومن المتوقع أن يعمل كل من "ميت 30" و"ميت 30 برو" بمعالج "كيرين 990"، على أن يحمل "ميت 30 لايت" معالج "كيرين 810".

جدير بالذكر أن "هواوي" تنوي الكشف عن هواتفها الجديدة يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري.