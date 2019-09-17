وفد إعلامي سعودي يزور "الوطنية للإعلام" لبحث تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
يزور وفد إعلامي سعودي، اليوم الثلاثاء، الهيئة الوطنية للإعلام، حيث جرى الاستعداد بالعديد من القطاعات البرامجية لتلك الزيارة بالتنسيق مع إدارة العلاقات الدولية.
ومن المنتظر أن يزور الوفد عدد من رؤساء القطاعات في مكاتبهم، ثم القيام بجولة داخل استديوهات الإذاعة والتليفزيون في حضور مسئولي العلاقات الدولية.
ويبحث الوفد السعودي مع قيادات مبنى التليفزيون سُبل زيادة التعاون الإعلامي المشترك بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وللاستفادة من الخبرات المتبادلة في إثراء الإعلام العربي.
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