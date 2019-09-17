اليوم.. اجتماع الهيئة الوطنية للإعلام لمواجهة "أكاذيب الإخوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تلقى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، إخطارًا من نغم فكري رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان، بعقد حسين زين رئيس الهيئة، اجتماع للمجلس اليوم الثلاثاء.

ويحضر الاجتماع كافة أعضاء الهيئة في الثالثة عصرًا بمبنى التليفزيون، لمناقشة عدد من الموضوعات المالية المهمة داخل قطاعات ماسبيرو، إلى جانب البحث في عدة مشكلات للجهة الإعلانية الموحدة والقطاع الاقتصادي وغيرها من الموضوعات.

كما تشمل أجندة الاجتماع، مراجعة موقف الهيئة فيما يخص تنفيذ السياسات الإعلامية لمواجهة أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وأثرها، ممن يحاولون هدم منظومة النهضة التي تشهدها البلاد، في مجال إنجاز العديد من المشروعات القومية.