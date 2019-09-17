البحرين توقع صفقة لشراء صواريخ باتريوت الأميركية

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قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأميركية.
جاء ذلك في تصريحات صحافية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات. وأضاف أنه “علينا أن نعرف أولا من المسؤول عن استهداف المنشآت النفطية في السعودية”.
وأكد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي في واشنطن عقب لقاء ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، أن السعودية لديها معلومات كثيرة حول من يقف وراء هجوم أرامكو. وتابع “لسنا على عجلة، وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو”.
المصدر وكالات
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