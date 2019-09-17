نوفاك: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد هجمات على أرامكو

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية كان متوقعا، إذ إن الأسعار كانت بحاجة لأن تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية.

وقال نوفاك “الجميع توقعوا ارتفاع الأسعار بقدر ما يوم أمس الاثنين، لأن الأسعار تأخذ في الحسبان الضبابية والمخاطر. أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف بناء على المعلومات القادمة من السعودية”.

وقال نوفاك، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة في طريقه للعودة إلى موسكو من أنقرة مساء أمس الاثنين، إنه لم يكن لديه الوقت للحديث مع وزير الطاقة السعودي، إذ إن نوفاك كان منشغلا بمحادثات بين قادة روسيا وتركيا وإيران عُقدت يوم الاثنين.

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وقال نوفاك “يمكن أن نتحدث (لاحقا). المختصون لدينا على اتصال”. وروسيا حليف للرياض في اتفاق عالمي لكبح الإمدادات.

المصدر: أنقرة – رويترز