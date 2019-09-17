كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي عراقي: قطر تهاجم الإمارات بسبب تدميرها مشروع إيران في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، أن هجوم قطر التي وصفها بـ"إمارة الظلام" على رموز الإمارات ليس بجديد، بل يزيد كلما ضاقت الدائرة على الإخوان، وسببه أن الإمارات ساعدت السعودية في تدمير مشروع إيران باليمن .

وقال عماد الدين الجبوري في سلسلة تغريدات له بتويتر، "هجوم إمارة الظلام ( قطر) على رموز الإمارات ولاسيما محمد بن زايد ليس جديدا. كلما ضاقت الدائرة على الإخوان زاد نباح الجزيرة، والموقف راسخ لا يتزحزح" .

وأضاف "اردوغان تركيا خامنئي ايران الحمدين قطر والجزيرة وإعلاميا المرتزقة وحسن نصرالله لبنان كل هؤلاء يهاجمون الامارات لانها مع السعودية دمرت مشروع الاخونجية القذر في اليمن ومشروع ايران والحوثي من جهه اخرى" .. متوجهاً بالشكر للإمارات بالنيابة عن جميع العرب الشرفاء .

وفي تغريدة سابقة، قال الجبوري، "قلبوا التاريخ في كل من يقدح في السعودية، ستجدون السعودية أصدق دولة وقفت وناصرت بلاده في كل أزماتها و كوارثها" .. مؤكداً أن هذا يدل على أن السعودية تُعطي لله وتساعد لوجه الله ولاترجوا من أحد جزاء ولا شكور .

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ويواصل إعلام قطر إستهداف ولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية عداء الأخيرة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي ترعاه الدوحة وتوفر له الدعم المالي واللوجستي لإثارة الفوضى في البلدان العربية .

التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس

وقالت قناة مباشر قطر، في تقرير لها، أن التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس تحت غطاء سياسى من حكومة الوفاق، فى ظل دعم عسكرى ولوجيستى من نظام الحكم فى قطر .. مشيرة إلى أن هناك زيادة فى عدد العمليات الإرهابية .

وأضافت أنه تم رصد أكثر من 700 عنصر إرهابى انضموا إلى داعش فى الفترة الأخيرة داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من الأراضى السورية بتنسيق مالى ولوجستى من تميم بن حمد أمير قطر، الذى لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معتيقة بطرابلس.

ولفت التقرير، إلى أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، فى إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من المافيا القطرية وذلك بسبب مخططات تميم بن حمد راعى الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط على حد وصفها.