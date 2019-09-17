السجائر المهربة ترفع حصتها في السوق الوطنية خلال العام الجاري

أفادت الدراسة الميدانية السادسة، التي أنجزتها اللجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر أن نسبة تهريب السجائر داخل السوق الوطنية بلغت 5.23 في المائة خلال 2019.

وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن هذه النسبة، حسب الدراسة، التي قدمت نتائجها خلال اجتماع في مقر إدارة الجمارك، سجلت ارتفاعا مقارنة مع عام 2018 حيث بلغت 3.73 في المائة مقابل 5.64 في المائة عام 2017 ، و 7.46 عام 2016.

وشكل الاجتماع ، الذي حضره بالإضافة إلى ممثلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، مناسبة لعرض المعلومات حول تطور ظاهرة تهريب السجائر، وكذا دراسة التدابير، و الإجراءات المشتركة لمحاربة هذه الآفة.