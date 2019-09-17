مدرب ليفربول يحدد مدة غياب أوريجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، حدد مدة غياب مهاجم الفريق، البلجيكي ديفوك أوريجي.
وقال كلوب في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت "أوريجي سيغيب لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل يوم السبت بالدوري الإنجليزي".
وخرج أوريجي مصابًا في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول (3-1) ليغيب بذلك عن مباراة الفريق أمام مضيفه نابولي، في بداية رحلة ليفربول للدفاع عن لقبه بدوري أبطال أوروبا.
وأضاف كلوب "الجديد عن ديفوك أن إصابته ليست خطيرة. نتوقع ابتعاده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. هذا يتوقف نسبيا على قدرته على تحمل الألم. سيكون على ما يرام".
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