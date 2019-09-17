بسبب غريزمان: برشلونة مهدد بالحرمان من جماهيره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني مهدد بخوض مباراة رسمية بدون جماهير خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إلموندو"، فإن القاضي المكلف بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد، ضد برشلونة والخاصة بصفقة ضم أنطوان غريزمان، اقترح تغريم برشلونة 30 ألف يورو.

وأضافت أن القاضي يرى أن ذلك المبلغ يعد هزيلا، وأن هناك اقتراح آخر بإلزام برشلونة بخوض مباراة محلية في "كامب نو" بدون جمهور.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القاضي استند إلى المادتين 88 و126 من قانون التأديب في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

Advertisements

ودفع برشلونة، الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، بدفع 120 مليون يورو.

لكن أتلتيكو مدريد، تقدم بشكوى مؤكدا أن برشلونة اتفق مع غريزمان على ضمه في الوقت الذي كان فيه الشرط الجزائي بعقده يبلغ 200 مليون يورو، أي قبل انخفاضه إلى 120 مليون مع نهاية الموسم الماضي.

وكان ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، قد صرح بأن لديه أدلة على وجود مفاوضات بين برشلونة وغريزمان، قبل انخفاض الشرط الجزائي في مطلع تموز/يوليو الماضي.