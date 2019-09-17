شكرا لقرائتكم خبر عن مارك لوكوك: السعودية تعتزم تقديم مساعدات لليمن بقيمة 500 مليون دولار والان مع التفاصيل
قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن السعودية تعتزم دفع 500 مليون دولار الأسبوع المقبل بموجب تعهدها في فبراير/شباط بالمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن، الذي تقول المنظمة الدولية إنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأبلغ لوكوك مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الإثنين، أن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر/أيلول، مضيفا أن الإمارات قدمت مساعدات في الآونة الأخيرة بقيمة 200 مليون دولار.
وقال لوكوك: "ما لم يتوفر مزيد من المال في البنك فلن نكون في وضع يتيح لنا إعادة فتح برامج التطعيم ومراكز التغذية والعمل للوقاية من الكوليرا أو الأنشطة الأخرى التي اضطررنا لوقفها في الأسابيع الأخيرة، والبرامج الأخرى التي تستهدف ملايين الأشخاص ستبقى أيضا في خطر شديد".
وحذرت الأمم المتحدة، في أغسطس/آب الماضي، من أن 22 برنامج مساعدات "لإنقاذ الحياة" ستضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تدفع دول ما يزيد على مليار دولار كانت تعهدت خلال 2019 بتوفيرها لصالح اليمن.
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