شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مواقف دولية تشير أصابع الاتهام إلى تورط إيران بهجوم "أرامكو" والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إنه منذ اللحظات الأولى التي أعلن فيها عن الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظتي بقيق وهجرة خريص، في المملكة العربية السعودية، توالت المواقف الحازمة من الدول والمنظمات الدولية والأممية التي عبّرت عن مدى خطورة هذا الاعتداء، وكان منها من طالب بضرورة الرد على هذا العمل الإرهابي الذي تشير أصابع الاتهام إلى تورط إيران فيه، باعتباره لا يستهدف أو يؤثر على المملكة العربية السعودية الشقيقة فقط، وإنما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، كما يهدد الاقتصاد وإمدادات النفط وسوق الطاقة العالمية.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة الثلاثاء "أن استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص لم يكن الأول في مسلسل استهداف البنية التحتية السعودية في قطاع الطاقة، ولكنه يختلف في طبيعته وحجمه، فالحديث هنا عن صواريخ موجهة وطائرات مسيّرة، تسببت بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة 6 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

وذكرت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن هذا الاعتداء الإرهابي على المملكة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، يؤكد صحة المواقف الثابتة للإمارات في دعوة المجتمع الدولي في جميع المناسبات والمحافل إلى الوقوف ضد خطر الإرهاب وداعميه ومموليه في المنطقة، ولم تتوانَ في الوقوف مع المملكة الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فأمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية واحد لا يتجزأ.