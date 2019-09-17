شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مكانة الشهداء العظيمة السامية موضع فخر الإمارات والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد ، عظيم اعتزاز الوطن بالشهداء الأبرار وأسرهم وذويهم، وذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء لأسر كوكبة من أبناء الوطن الذين ارتقوا خلال القيام بواجبهم الوطني في ميادين العزة والشرف وساحات المجد والمواجهات التي عبرت عن بطولتهم ومدى إيمانهم المطلق برسالة الوطن ونبل قضاياه، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: " إن أسر وذوي الشهداء مدرسة عظيمة جسدت منظومة القيم والوفاء والولاء والانتماء والبذل التي تربى عليها أبناء الوطن ..نعتز بهم .. وستبقى قصص شجاعة أبطالنا وقوة إرادة أسرهم تروى للأجيال بكل فخر".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء أن شهداء الإمارات هم الأغيار والأخيار والأطهار الذين سطروا بتضحياتهم أروع صور الخلود في مسيرة الوطن ومجده العظيم، وكتبوا ملاحم واكتسبوا الرفعة وأورثونا جميعاً عزة وكرامة وفخراً وشرفاً نباهي به الأمم، وستبقى سيرهم العطرة وبذلهم وعطاؤهم منارات تُستقى منها العبر وتنهل منها الأجيال معاني الكرامة الوطنية في أسمى معانيها.

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وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد مكانة الشهداء وما يمثلونه كونهم صناعاً للمجد ورجالاً للوفاء للوطن بقول سموه: " شهداؤنا أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن أمنه واستقراره ومكتسباته ونصرة للحق والواجب .. سيظلون أوسمة عز وفخر خالدة تزين صدور أبناء دولة الإمارات جيلا بعد جيل".

وقالت سيبقى الشهداء منارات تشع سيرهم معاني الخلود الوطني بحمل الرسالة في أسمى صورها، وسيبقى إرثهم العظيم من القيم شرفاً يحمله جميع أبناء الوطن ودعاة الحق وحملة القيم في كل مكان، لأنهم دائماً مع الحق والمظلوم وفداء للواجب الوطني الذي قدموا في سبيله أرواحهم، وبينوا أن هذا الوطن ينعم ببر أبنائه وإخلاصهم لمبادئه ورسالته الإنسانية والحضارية التي تعتبر الأساس في توجهاته.

وأكدت " الوطن" في ختام افتتاحيتها أن مكانة الشهداء العظيمة السامية موضع فخر الإمارات، وفي كل مكان كانوا أهلاً للمسؤولية وحملة للأمانة وأنصاراً للحق وحملة قيم الإنسانية وإغاثة المحتاج ونجدة الملهوف، فاثمر بذلهم انتصارات وبطولات وملاحم كانوا صناعها يوم ناداهم الواجب فكانوا المثال الأروع والأقدس على الإقدام والبسالة ورسخوا مكانتهم في صفحات المجد خالدين فيها بأمجادهم التي يعتز بها كل أبناء الوطن ويحملون أوسمة من الفخر والاعتزاز بكل ما قام به الشهداء وقدموه لوطنهم ورسالته وقضاياه.