شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمني مصري يكشف دور قطر في دعم الإرهاب والان مع التفاصيل

قال اللواء محمود منصور، الخبير الأمني المصري ، إن جميع المصريين يتابعون حجم عملية البناء التي حدثت في مصر في جميع المجالات باندهاش وانبهار، رغم تعرض مصر لأقصى عمليات الإرهاب الموجهة مؤخرا، مشيرًا إلى أن الغرب عندما وضع خطط تقسيم وتدمير الشرق الأوسط، وبحثوا عن من ينفذ هذا المخطط من ينفق عليه، وجدوا غايتهم في أمير قطر والرئيس التركي أردوغان.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الهدف الرئيسي لهذا المخطط كان إسقاط القوة المرعبة للغرب التي شاهدوها في حرب أكتوبر 1973، حيث تمكن الجنود المصريين خلال ثلث ساعة من اقتحام قناة السويس، واسترداد 2 كيلو داخل سيناء والتصدي للدبابات الأمريكية والبريطانية لدى إسرائيل، وعظمة مصر دفعتهم للبحث عن طريقة لكسرها وتحطيمها، مشيرا إلى أنه خلف كل نجاح تحققه مصر يُسارع الإرهاب في تنفيذ عمليات إرهابية؛ من أجل زعزعة استقرار الدولة المصرية.

وأوضح أن سقوط مواطن مصري في فخ خيانة الوطن، يلحق بالخائن العار لنفسه وأهله، مشيرا إلى أن دور قطر في الحرب على الإرهاب هو تمويل العمليات الإرهابية وفقًا لمخطط كوندليزا رايس بتقسيم الشرق الأوسط، ولكنها خرجت عن هذا المخطط حاليًا، وأصبحت تتبع مخطط يوسف القرضاوي، لإقامة الخلافة الإسلامية ويكون عاصمتها الدوحة، وهذا فيلم خيالي غير مقنع لأحد.

وأشار إلى أن دور قطر في دعم الإرهاب في مصر هو تمويل الإرهاب بالأموال؛ وذلك وفقًا لاعترافات المتهمين في السجون، والدعم الإعلامي من خلال تمويل حرب إعلامية رهيبة ضد مصر، فضلًا عن أنها تأوى الإرهابيين وتنفق عليهم.