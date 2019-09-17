شكرا لقرائتكم خبر عن حلف شمال الأطلسي يتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة والان مع التفاصيل
أدان حلف شمال الأطلسي، الإثنين، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، متهماً إيران بزعزعة استقرار المنطقة.
وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين في نهاية الأسبوع.
وتعرض المعملان لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.
كما عقد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق جلسة لبحث الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو.
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