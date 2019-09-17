فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الإسرائيلية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، الثلاثاء، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للحكومة.
ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة 22,00 مساء بالتوقيت المحلي لإسرائيل (19,00 ج ت) في معظم المناطق.
ويواجه نتنياهو تحديا قويا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.
وفرضت إسرائيل حصارا على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أمس؛ استعدادا للانتخابات.
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