اخبار العالم

فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الإسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، الثلاثاء، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للحكومة.


ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة 22,00 مساء بالتوقيت المحلي لإسرائيل (19,00 ج ت) في معظم المناطق.

pic11.jpg

Advertisements

ويواجه نتنياهو تحديا قويا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.

pic11.jpg

وفرضت إسرائيل حصارا على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أمس؛ استعدادا للانتخابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا