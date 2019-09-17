وزير الخارجية البحريني يشيد بالعلاقات بين المنامة وواشنطن

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالعلاقات بين المنامة وواشنطن، مؤكدا أن التنسيق بين البلدين يخدم استقرار وأمن المنطقة.



وأشار إلى أن احتفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس والحكومة الأمريكية بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني يعكس قوة هذه العلاقات.

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وأكد الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة، أن عمق العلاقة بين أمريكا والبحرين وما وصلت إليه من تطور ونماء يبين مستوى التنسيق المشترك في أمور أمن المنطقة واستقرارها.

وكان ولي العهد البحريني قد أكد، خلال لقائه الرئيس الأمريكي، أن المملكة ستظل دائما داعما رئيسيا لجميع الجهود الدولية الساعية إلى تعزيز التنمية والاستقرار عبر مشاركاتها الفاعلة في مختلف التحالفات الدولية والإقليمية التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

الرئيس الأمريكي من جانبه أكد العلاقات المتينة بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة العسكرية والاقتصادية والتجارية منها، وأعرب عن التطلع المشترك نحو مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.