كاتب صحفي يفضح دور قطر في دعم التنظيمات الإرهابية

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، إن قطر تدعم كل من يصدر إشارة لاستعداده للعمل ضد دولته وتنفيذ السياسة القطرية، سواء إخوان أو سلفيين أو مدنيين أو ليبراليين، طالما كان قادرً على تنفيذ الأجندة القطرية وإثارة الفوضى والقلاقل.
ولفت "حتيتة" في حواره لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" الإثنين، الانتباه إلى حجم الأموال الضخمة والتي تقدر بملايين الدولارات من أجل محاولة إسقاط الدولة الوطنية من خلال قنوات الشر.
وأكد أن قطر تنفق على محدثي الفوضى في جميع دول العالم وخاصة العربية منها نحو 8 ملايين دولار سنويًا.
وشدد على أن قطر تمول الجماعات الإرهابية، والجماعات تبدو غير منتمية إلى الأفكار الإرهابية.
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