مذكرة حقوقية تفضح إنتهاكات تنظيم الحمدين في ليبيا ودعمه للتنظيمات المتطرفة 

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

فضحت مذكرة حقوقية أعدها فريق مختص إنتهاكات تنظيم الحمدين في ليبيا ودعمه للتنظيمات المتطرفة والميليشيات الإرهابية بالأسحلة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات .



ورصدت المذكرة التي تم توثيقها في مدينة لاهاي بهولندا انتهاكات قطرية تخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية التابعة له، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية .

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وبحسب موقع العرب مباشر، فإن الوثيقة أظهرت أن الدوحة مستمرة في انتهاك القرار منفردة، وبالتعاون مع تركيا، بنقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى الميليشيات الإرهابية التي تقوض القانون والأمن في البلاد .. مؤكداً أن الفريق الدولي لتقصي الحقائق الذي أعد المذكرة، تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا بين 2011 و2019.

أشار الموقع، إلى أن توثيق هذه الإنتهاكات تزامن مع تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي، بشكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وإلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ضد ما وصفه بـ"مثلث الشر" في ليبيا، أي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وقطر، وتركيا، وتهم الثلاثي بدعم الميليشيات الإرهابية، والتورط في جرائم إرهابية ضد الشعب الليبي.