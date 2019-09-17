وزير الخارجية الفرنسي: سنعمل على ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، ان بلاده ستعمل مع دول الاتحاد الاوروبي على حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.



وابدى في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، استعداد فرنسا للمساهمة في الإستجابة للطلبات الى التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في السودان.

والتقى "لودريان" رئيس نجلس السيادة، الفريق اول الركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وأعلن دعم فرنسا للسودان بمبلغ (60) مليون يورو وذلك عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الخارجية.

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وأكد أن فرنسا ستستخدم تأثيرها لحث الحركات المسلحة للمشاركة في عملية السلام، وتدعم خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فيدولة جنوب السودان.

وقال لودريان أن فرنسا على استعداد لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الاقتصادية المالية الدولية والمساهمة في حل مشكلة ديونه الخارجية.

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية السودانية، اسماء محمد عبد الله، ان اللقاءات التي عقدها الوزير الفرنس تناولت وجهات النظر في قضايا هامة ، وتم الاتفاق على استئناف لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

واشارت أسماء إلى ان فرنسا يمكن أن تقوم بدور كبير واساسي في مساعدة السودان في تحقيق الاندماج الكامل في المجتمع الدولي.