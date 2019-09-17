شكرا لقرائتكم النفط يسجل أكبر قفزة في 30 عاماً.. وترمب: ارتفاع الأسعار ليس مشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هون الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أثر طفرة في أسعار النفط عقب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، قائلاً إن الأسعار لم ترتفع كثيراً، وإن بوسع الولايات المتحدة ودول أخرى تخفيف الزيادة بالإفراج عن مزيد من المعروض.

وأبلغ ترمب الصحافيين في البيت الأبيض "لم ترتفع كثيراً جداً ولدينا احتياطيات نفطية استراتيجية، هائلة، ويمكننا الإفراج عن جزء صغير منها، والدول الأخرى بوسعها أن تكون أكثر بذلاً للنفط، وبهذا تدفعونه للانخفاض على الفور".

وقال "هذه ليست مشكلة".

وكانت أسعار النفط قد أغلقت على ارتفاع نحو 15% يوم أمس الاثنين، مع تسجيل برنت أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عاماً وبأحجام تداول قياسية، بعد هجوم على منشأتي خام سعوديتين خفض إنتاج المملكة بمقدار النصف.

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وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعا 8.80 دولار بما يعادل 14.6%، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.

وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل، مرتفعة 8.05 دولار أو 14.7 بالمئة في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.

وزاد حجم التداولات أيضا، لتتجاوز عقود برنت المليوني قطعة، في حجم تداول يومي قياسي مرتفع، حسب ما قالت ربيكا ميتشل المتحدثة باسم بورصة انتركونتننال.

وقال توني هيدريك، محلل سوق الطاقة لدى سي.اتش.اس هيدجنج للوساطة في السلع الأولية: "الهجوم على مرفق النفط السعودي أحدث صدمة ومفاجأة لسوق. كانت أكثر تركيزاً على الطلب وليس العرض".

وأضاف "أعتقد أن تغيراً مفاجئاً حدث على صعيد توقعات المعروض وهو ما أخذ على حين غرة كثيرين كانت مراكزهم مدينة وشجع على تكوين مزيد من المراكز الدائنة".