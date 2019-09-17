العيلاني: لإعطاء الحقوق الإنسانية والإجتماعية للاجىء الفلسطيني

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ في الذكرى ال37 لمجزرة صبرا و​شاتيلا​ ان "هذه المجزرة ستبقى شاهدة على إجرام العدو الصهيوني وعملائه". واضاف ان "العدو الصهيوني هو عدو للإنسانية ينتهك القرارات الدولية ولم يراعها في يوم من الأيام بل تحداها ووصلت به الوقاحة بأن استهدف مقرا للقوات الدولية العاملة في لبنان وارتكب ​مجزرة قانا​".

وطالب ​الدولة اللبنانية​ بـ"إعطاء الحقوق الإنسانية والإجتماعية للاجىء ال​فلسطين​ي وتأمين حياة كريمة له حتى عودته الى أرضه ووطنه فلسطين". وأكد ان "الرد على مجازر العدو إنما يكون من خلال التمسك بخيار ​المقاومة​".