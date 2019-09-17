ماريو عون:نشكر الرئيس عون على نجاحه في تثبيت وطننا كمنصة لتلاقي البشر

هنأ النائب ​ماريو عون​ وشكر ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ "على نجاحه في تثبيت وطننا ​لبنان​ كمنصة لتلاقي البشر ضمن "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" التي أقرّت في جلسة ​الأمم المتحدة​ اليوم بأكثرية 165 صوتاً من أصل 167".

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نبقى بانتظار الإعتماد الرسمي لبلدة ​الدامور​ ​الشوف​ية كمقر للأكاديمية خلال جلس ​مجلس الوزراء​ المقبلة، لما للشوف من رمزية للقاء وتآخي مختلف الأديان ​المسيحية​ والإسلامية".