ماريو عون:نشكر الرئيس عون على نجاحه في تثبيت وطننا كمنصة لتلاقي البشر

هنأ النائب ماريو عون وشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "على نجاحه في تثبيت وطننا لبنان كمنصة لتلاقي البشر ضمن "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" التي أقرّت في جلسة الأمم المتحدة اليوم بأكثرية 165 صوتاً من أصل 167".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نبقى بانتظار الإعتماد الرسمي لبلدة الدامور الشوفية كمقر للأكاديمية خلال جلس مجلس الوزراء المقبلة، لما للشوف من رمزية للقاء وتآخي مختلف الأديان المسيحية والإسلامية".
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