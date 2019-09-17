عبدالله: آن الأوان لتسوية حرب اليمن وكفى استنزافا لمقدرات الأمة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "التحول الخطير في أزمة ​الخليج​، باستهداف أهداف نفطية حيوية في عمق ​السعودية​، هو مدان حتما، ويطرح علامات استفهام كبيرة، عن أدوار اللاعبين الكبار ونواياهم الحقيقية". وقال: "آن الأوان لتسوية حرب ​اليمن​ وكفى استنزافا لمقدرات الأمة".

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