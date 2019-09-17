الغارديان: الشرق الأوسط على المحك ولكن اللائمة لا تقع على إيران

لفتت صحيفة "الغارديان " البريطانية في تقرير بعنوان "​الشرق الأوسط​ على المحك ولكن اللائمة لا تقع على ​إيران​"، إلى ان "الأزمة في ​الخليج​ تشتد يوما عن يوم وتزداد قوتها على التدمير"، مشيرا إلى ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على أهبة الاستعداد للرد على الهجمات على منشأتين للنفط في ​السعودية​، تلقي فيهما ​الولايات المتحدة​ اللائمة على إيران".

ورأت ان "أجراس الإنذار تدق في المنطقة منذ عدة أشهر، وتم تجاهلها بصورة كبيرة". وأضاف أنه "من اليسير إلقاء اللائمة على إيران بدون حجة أو دليل أو برهان، كما هو دأب الولايات المتحدة و​بريطانيا​". وسألت "كيف يمكن تجنب وقوع كارثة؟ وكيف يمكن الحيلولة دون تحول الأزمة إلى حرب تشمل المنطقة بأسرها؟".

ورأت ان "حل هذه الأزمة يكمن في إدارتها بحكمة وحنكة من قبل الساسة، وهو الأمر الذي تفتقر إليه التصريحات التي تم الإدلاء بها إلى حينه".

واعتبرت الصحيفة ان "الحديث عن الافتقار للحكمة في إدارة الأزمة سيقودنا حتما للحديث عن ترامب وإيران، فالولايات المتحدة تنظر إلى ​طهران​ على أنها تهديد منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، ولكن ترامب "بقدرته التي لا تضاهى على جعل المواقف السيئة أكثر سوءا"، مزق ​الاتفاق النووي​ مع إيران في أيار من العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات، مما أشعل شرارة الأزمة الحالية. ويرى الكاتب إن عداء ترامب "أضر بالمواطن الإيراني ولكن ليس بالنظام".

وقالت: "إن إخفاق الولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرهما من القوى الغربية، في وضع حد لحرب السعودية في ​اليمن​ يلعب دورا كبيرا في الأزمة الحالية في الخليج. ويضيف أن الدول الغربية تجاهلت الأدلة على وقوع جرائم حرب وتجاهلت أزمة إنسانية طاحنة يشهدها اليمن، واستمرت في توفير ​السلاح​ والغطاء الديبلوماسي للرياض".