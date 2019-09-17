مسؤول أوكراني: الاتصالات مع بوتين تعطي الأمل بالسلام في دونباس

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه بوغدان، إن الاتصالات بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعطي الأمل في تسوية الوضع في دونباس.
ولفت المسؤول الأوكراني في تصريحات صحفية إلى ان "ما أعرفه، هو حدوث 3 اتصالات هاتفية بين الرئيسين. ويجب القول إن جوهر ولهجة هذه المكالمات تعطيني الأمل في إنهاء النزاع العسكري في دونباس".
وردا على سؤال حول وقت حدوث هذا السلام، قال: "عندما يحين الوقت المناسب لذلك".
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