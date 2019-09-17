مسؤول أوكراني: الاتصالات مع بوتين تعطي الأمل بالسلام في دونباس

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه بوغدان، إن ​الاتصالات​ بين رئيس ​أوكرانيا​ ​فلاديمير زيلينسكي​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، تعطي الأمل في تسوية الوضع في دونباس.

ولفت المسؤول الأوكراني في تصريحات ​صحفية​ إلى ان "ما أعرفه، هو حدوث 3 اتصالات هاتفية بين الرئيسين. ويجب القول إن جوهر ولهجة هذه المكالمات تعطيني الأمل في إنهاء النزاع العسكري في دونباس".

وردا على سؤال حول وقت حدوث هذا السلام، قال: "عندما يحين الوقت المناسب لذلك".